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Aralarında Kılıçdaroğlu da var! 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığı’nda

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığına iade etti.

Yayınlanma: 19:04 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
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Aralarında Kılıçdaroğlu da var! 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığı’nda

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28’inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

ARALARINDA KILIÇDAROĞLU DA VAR

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.

SAVCILIĞA HAVALE EDİLECEK

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek. (DHA)

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