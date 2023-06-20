Arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü: 3 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde 9 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan arazi kavgasında olayın faillerinden oldukları ileri sürülen 3 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından gece saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Burada ifadesi alınan 3 zanlı tutuklandı.

Özgür CEBE

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Bismil ilçesine bağlı Serçeler Köyü Sarı Hüseyin mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ünün İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorguları tamamlandı. 3 kişi dün sıkı güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla Bismil Adliyesi’ne getirildi.

Burada gece geç saatlere kadar savcı tarafından sorgulanan 3 şüpheli, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada ifadesi alınan Şahin Alyamaç, Tahsin Taş ile Ahmet Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan ve aynı zamanda müşteki-şüpheli konumunda olan ve hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Muhammet Alyamaç ile Ahmet Alyamaç'ın ise sorguları sürüyor.

JANDARMA GÖZETİMİNDE HASAT

Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayla kullanılan ve jandarma tarafından ele geçirilen 9 kalaşnikofla ilgili kriminal laboratuardaki balistik incelemeler devam ederken, Taş ve Alyamaç ailelerine ait buğday ekili tarlalarla ise jandarma gözetiminde hasat çalışmaları yapılıyor.

İkinci bir saldırı girişimi veya taşkınlık yaşanmaması için Serçeler Köyü ve Sarı Hüseyin mezrasında hasada başlayan iki aileye mensup çiftçileri, Diyarbakır'dan takviye destek olarak bölgeye gönderilen ve terörle mücadelede önemli görevler üstlenen Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’ndaki ‘Roketler’ adıyla bilinen Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı seçkin birlikler koruyor.

DAVA BAŞKA İLE NAKİL OLABİLİR

Bu arada 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi kavgasıyla ilgili soruşturmada gizlilik kararı alındı. Delillerin sağlıklı biçimde toplanabilmesi, haklarında yakalama kararı çıkarılan faillerin kısa süre içinde yakalanabilmesi için soruşturmaya gizlilik kararı alındı. ‘Kan gütme saikiyle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, kasten tasarlayarak adam öldürmek’ suçlarından yürütülen soruşturma dosyasının güvenlik nedeniyle başka bir ile nakledilmesi de gündemde.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, soruşturma evresinin tamamlanıp kovuşturma aşamasına geçilmesi durumunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden davanın güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki ağır ceza mahkemeleri yerine Türkiye'nin farklı bir ilindeki adliyede görülmesinin uygun olacağına dair talepte bulunulacağı öğrenildi.

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