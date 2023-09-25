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Asansör yere çakıldı: Yaralılar var

İstanbul Esenler'de bir iş yerinde asansör düştü.  Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yedi yaralının olduğu öğrenildi.

Yayınlanma: 13:04 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
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Birlik Mahallesi 796 Sokak’ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.

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