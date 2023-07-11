Askeri araç ile otomobil çarpıştı, biri asker iki kişi yaşamını yitirdi
Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla Faruk Tanış idaresindeki otomobil çarpıştı. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenil Faruk Tanış olay yerinde hayatını kaybederken kazada yaralanan askerlerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil sürücüsü Faruk Tanış’ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
YARALI ASKERLERDEN BİRİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Gürpınar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu.
Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın yeğeni olduğu öğrenildi.
Kazanın duyulmasının ardından Başkan Tanış ve yakınları hastane morgunun önüne geldi.