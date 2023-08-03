Aynalı Köşkü satanlar hakkında suç duyurusu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, aylardır Kars kamuoyunda tartışmalara neden olan mülkiyeti Kars Belediyesi’ne ait Aynalı Köşk’ün satışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Aynalı Köşk'ün satışında ihmali bulunan kamu görevlileriyle ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Alp Aynalı Köşk'ün önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“DEĞERİNİN YÜZDE 1’İ ORANINDA SATILMIŞ”

– Arkamda gördüğünüz bu bina mülkiyeti Kars Belediyesi'ne ait iken, dönemin belediye başkanı tarafından usulsüz yapılmış icra takiplerine zamanında haczedilmezlik şikayeti yapılmadığı için değerinin yüzde 1'i oranında satılmış.

“EN KIYMETLİ BİNALARDAN BİRİ”

– Baltık mimari tarzında yapılan ve halk arasında ‘Aynalı Köşk' olarak bilinen şehrin en kıymetli tarihi binalarından biridir. Ben bugün Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu mülkün satışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundum ve şehrin milletvekili olarak bu işin takibini yapacağım.

“İBRET VESİKASI OLSUN”

– Kars halkına da buradan bir çağrım var; bu bir ibret vesikası olsun. Önümüzdeki yerel seçimlerde bir daha böylesi bir uygulamalara şehrimizin maruz kalmaması için şehrin en aydın en demokrat en iyi eğitimli insanlarını CHP saflarında mücadele etmeye davet ediyorum.

ABD’DE YARGILANAN SBK BAĞIŞLAMIŞ

Avusturya'da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlardan tutuklanan ve geçen yıl ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz tarafından 2020 yılında icradan alınan Aynalı Köşk, Kars Belediyesi’ne bağışlanmıştı. (ANKA)

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