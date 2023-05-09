Babacan’dan Erdoğan’a: Paramıza en az bir sıfır ekledi

Siirt’te vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Babacan, “Ben şimdi kendisine soruyorum: Siz şu 5 yılda ne yaptınız? Enflasyonu üç haneye çıkmadı mı? Paramıza en az bir sıfır ekledi. Dolar, Euro tüm baskılara rağmen 20 lirayı geçti” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, seçim çalışmaları için gittiği Siirt'te halka hitap etti.

Babacan, Erdoğan'ın paraya bir sıfır eklediğini söyledi. 14 Mayıs seçimlerinin bir sistem seçimi olduğuna dikkat çeken Babacan, seçimi açık farkla kazanmaları gerektiğini vurguladı.

“BOĞAZINDAN TEK LOKMA HARAM GEÇMEMİŞ ŞU ARKADAŞINIZA İFTİRA ATIYOR”

Babacan, açıklamasında şunları söyledi:

* “Sayın Erdoğan il il dolaşıyor. Bu ara yeni bir türkü tutturdu. Hayal ürünü hikayeler anlatıyor. Geçmişteki IMF ilişkilerini, bana ‘Bebecen' diyerek geçmiş hikayeleri anlatıyor. Yahu IMF borcunun son taksitini ödeyen şu arkadaşınıza, şu kardeşinize iftiralar atıyor ya. Bu milletin tek bir kuruşunu dahi ziyan etmeden, boğazından tek lokma haram geçmemiş şu arkadaşınıza iftira atıyor. Kusura bakmasın; ben 14 Mayıs 2013'de IMF'ye son borç taksitini ödeyen ekonomi ekibinin başındaydım. Enflasyonu tek haneye indiren ekibin başındaydım. Paramızdan altı sıfırı atan ekibin başındaydım. Bu milleti sağa sola avuç açmadan zenginleştiren ekibin başındaydım.

“PARAMIZA EN AZ BİR SIFIR EKLEDİ”

* Ben şimdi kendisine soruyorum: Siz şu 5 yılda ne yaptınız? Enflasyonu üç haneye çıkmadı mı? Paramıza en az bir sıfır ekledi. Dolar, Euro tüm baskılara rağmen 20 lirayı geçti.

“EKONOMİYİ BORÇ ALDIĞI BENZİNLE YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYOR”

* Ülke ülke gezip el alemden borç dilenen kendisi. ‘Katil' dediği veliaht prensten gidip borç istemedi mi? 15 Temmuz'u finanse ettiğini söyledikleri emirden gidip borç para istemedi mi? 3 milyar oradan, 5 milyar buradan aynı benzini bitmiş araba gibi… Türkiye ekonomisini borç aldığı benzinle yürütmeye çalışıyor. Ama ne demişler? Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Böyle yürümez. Dökme suyla değirmen dönmez. Ama bitiyor, son 5 gün.

“ÇETE, MAFYA SARMIŞ HER YERİ”

* Asıl mesele; devleti çetelerden, mafya kalıntılarından temizlemektir. Yeter artık. Arka arkaya videolar çıkıyor. YouTube yayınlarının biri bitiyor, biri başlıyor. Çete, mafya sarmış her yeri. Asıl mesele; kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesini önlemektir. Asıl mesele; milletin kaynaklarını millet için harcamaktır. Vatandaşımızın soğanı da patatesi de yumurtayı da kıymayı da gönül rahatlığıyla, kolayca almasını sağlamaktır. Torpili, kayırmacılığı, yoksulluğu yok etmektir. 783 bin kilometrekare vatan topraklarında özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söyleyebilmektir.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM, BİR SİSTEM SEÇİMİ”

* Önümüzdeki seçim, partilerin yarıştığı sıradan bir seçim değil. Önümüzdeki seçim, bir sistem seçimi. Bu ucube tek kişilik yönetimle ayrıcalıklı zümrelerin ülkesinde yaşamaya devam mı edeceğiz? Yoksa tam demokrasi ile milletimizin egemenliğini mi sağlayacağız? 14 Mayıs bunun seçimidir.

“AÇIK ARA KAZANMAMIZ GEREKİYOR”

* Hep beraber durmadan, rehavete kapılmadan çalışmamız gerekiyor. Sokak sokak, ev ev, kapı kapı gezip vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekiyor. Hep beraber 14 Mayıs'ta açık ara kazanmamız gerekiyor. Öyle ucu ucuna falan değil. İnşallah ilk turda bu işi bitireceğiz.”