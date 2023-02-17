Babacan’dan iktidara deprem soruları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremde gecikme ve yetersizlik sebebiyle kaç kişinin hayatını kaybettiğini, madencilerin arama kurtarma çalışmalarına neden geç dahil edildiğini ve imar aflarından yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi alan yapılardan kaçının yıkıldığı sordu.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’teki basın toplantısında AFAD ile ilgli iddiaları gündeme getirerek, “AFAD lojistik depolarında kaç çadır vardı? Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı'na ne oldu? 2019'daki tatbikatın raporu nerede?” diye sordu.

Vatandaşların sorduğu soruları iktidara yönelttiğini söyleyen Babacan, “Gün, bu soruları sorma zamanıdır. Gün, şeffaf şekilde sorularla yüzleşme zamanıdır. Gün, vatandaşımıza gerçekte ne olduğunu anlatma zamanıdır” dedi.

BABACAN'DAN İKİDARA DEPREM SORULARI

*AFAD eskiden Başbakanlığa bağlı bir kurumdu. Beştepe dışındaki her kurumu önemsizleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi AFAD'ı zayıflatmış mıdır?

*Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı'na ne oldu? 2017'de tamamlanması gereken başta okul ve hastaneler olmak üzere kamu binaları için konan hedefe ne oldu?

*Afet sonrasında iletişim konusunda ne yaptınız? Sosyal medya kısıtlaması ile kurtarma ve yardımlaşma çalışmalarına engel olduğunuzu düşünüyor musunuz?

*Afetlerin sık yaşandığı ülkelerde çok sayıda gönüllü eğitiliyor ve afet anında derhal mobilize oluyor. Koordinasyon içinde çalışıyor. Bu depremde AFAD'ın eğittiği, mobilize ettiği, koordine ettiği gönüllü sayısı kaçtır? Bu gönüllülerden ilk 24 saatte, ilk 48 saatte kaç tanesi afet bölgesinde çalışmalara başlamıştır?”

*Kaç canımızı kaybedeceğimizi tahmin etmiştiniz?'

*2019 tatbikatına göre kaç binanın yıkılacağını öngörmüştünüz? Kaç canımızı kaybedeceğimizi tahmin etmiştiniz? Yine bu tatbikata göre kaç arama kurtarma personeline, kaç adet çadır ve battaniyeye ihtiyaç olacağı hesaplanmıştı?

*Tatbikatın raporları ortada yok, tespit edilen eksiklikler nelerdi? Neden giderilemedi?

*AFAD lojistik depolarındaki malzemeler eksiklik nedeniyle mi, plansızlık nedeniyle mi ulaştırılamadı?

*Asker ve polislerimizin neden ilk anda kurtarma çalışmalarına katılmaları sağlanmadı?

*Neden ilk 48 saatte sistem felç oldu? Gittiğim 10 şehirde de duyduğum cümle ‘İlk 48 saat kimse bize yardım etmedi'. Kahir ekseriyeti. Neden o ilk 48 saatte sistem adeta felç oldu? Niye işler yürümedi?

*İlk 48 ve 72 saatte toplam kaç enkaza müdahale edildi? İlk günlerde enkazın çok küçük bir bölümüne müdahale edilebildiğini gördük. İlk 48 saatte ve ilk 72 saatte toplam kaç enkaza kurtarma amacıyla müdahale edildi?

*Yerli ve yabancı ekipler AFAD ile neden uyumlu bir saha çalışması yürütemedi?

*Vinç ve iş makineleri niçin derhal seferber edilmedi?

Arama kurtarma faaliyetlerindeki gecikme ve yetersizlik nedeniyle kaç vatandaşımız hayatını kaybetti?”

*Haberleşme sistemi niçin çöktü?

*Yurtdışından gelen ekipmanların reddedildiği doğru mu?

*Kimliği tespit edilemeyenlerin sayısını ne zaman açıklayacaksınız?

*İmar barışından faydalanmak için depreme dayanıklılık raporu istendi mi? İstenmediyse niçin?

Sahadaki durum bu rakamın doğru olmadığını gösteriyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum: Yüzde 98 rakamının kaynağı nedir? Hangi kamu kuruluşunun hangi raporuna dayanmaktadır?