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Bakan Akar’ın montunun ve saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'de vatandaş pahalılıktan dert yanarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın lüks sevdası dikkat çekti. Bakan Akar'ın TCG Anadolu gemisinin teslim töreninde giydiği montun ortalama 100 bin lira olduğu belirtilirken, saatin fiyatının ise 350 bin liradan başladığı öğrenildi.

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