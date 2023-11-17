Bakan Işıkhan’dan çırak ve stajyerlerle ilgili çelişkili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in iki ayrı sorusuna verdiği yanıtta, çırak ve stajyerlerle ilgili çelişen bilgiler verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gürer'in Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sorusuna verdiği yazılı yanıtta, stajyerlerin TÜİK verilerinde istihdamda göründüğünü açıklayarak, “Çırak ve stajyer vb. bir işletmede çalışanlar belirli bir menfaat, maaş, emekliliğe ilişkin sosyal sigorta prim ödemesi, cep harçlığı vb. elde ediyorsa, istihdamda kabul edilmektedir” dedi. Ancak Bakan Işıkhan, Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta ise çırak ve stajyerlerin durumuna ilişkin mesleki eğitim aldıklarını belirterek, “Çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihi aylığa hak kazanmada ilk işe giriş tarihi kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

“BAKANLIĞIN VERİLERİNDE İŞÇİ OLARAK GÖRÜNÜYOR”

CHP'li Gürer ise Bakan Işıkhan'ın stajyerlere ilişkin çelişkili açıklama yaptığını değerlendirerek, şunları söyledi:

“TÜİK tarafından çalışanlarla ilgili veriler kamuoyu ile paylaşılıyor. İşsizliğin azaldığıyla ilgili verilerle kamuoyuna yansıtılıyor. Oysa işin gerçek yönü işsizlik azalmıyor, artıyor. Bunun yanında çırak ve stajyerler de çalışan gösteriliyor. Oysa çırak ve stajyerler bakanlığın yanıtlarında öğrenci olduğu ifade ediliyor. Yani öğrenci olarak gösterilip yaşlılık sigortası yapılmayan çocuklarımız bakanlığın verilerinde işçi olarak gösteriliyor.” (ANKA)

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