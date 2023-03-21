Bakan Koca: Hemşire arkadaşımız ile kızının cansız bedenlerine ulaşıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenlerine ulaşıldığı duyurarak, başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal’la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. (DHA)