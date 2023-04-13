Nebati: Bunlar sürekli yapamazlar diyen ezikler

Mersin’den AKP 1’nci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile kentte geldi. Nebati, parti il binası önünde yaptığı konuşmada muhalefete yüklenerek, “Bunlar sürekli 'yapamazlar, edemezler' diyen eziklerdir” dedi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana Şakirpaşa Havaalanı'ndan Mersin’e Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile gelen Bakan Nebati’yi partililer İl binası önünde meşalelerle karşıladı.

Otobüs üzerinden partililere seslenen Bakan Nebati, Mersin’e daha önce dostlarını ziyarete gelip, gittiğini söyledi.

Çocukluğundan beri Mersin’i güzel bir şehir olarak bildiğini kaydeden Nebati, “Geldiğimizde o narenciye bahçeleri, Serbest Bölgesi tertemiz insanlarıyla bizi mutlu eden bir şehirdi. Şimdi bir milletvekili adayı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak karşınıza geldik. Bugün ‘Bismillah' dedik. Sözün başı her zaman bismillah, sonrası Elhamdülillah. İşte biz 14 Mayıs akşamına kadar çalışacağız, koşturacağız, sırtımızda bir damla ter bırakmayıncaya kadar tüm kardeşlerimizle birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN YAPTIK”

“‘Başkan yaptırmayacağız' diyenlere rağmen, 15 Temmuz'a rağmen, Gezi olaylarına rağmen” Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptıklarını söyleyen Nebati, “14 Mayıs'ta ‘yeter söz de karar da milletindir’ dediği güne denk gelecek bizim seçimimizde Allah'ın izniyle, Ankara'da AK Parti Genel Merkezinin balkonunda zafer konuşması yapacak olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan'ı tekrar başkan yapacağız” diye konuştu.

ELEŞTİRENLERE “EZİK” DEDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 21 yıldır hiç durmadan bu ülkeye hizmet ettiğini ifade eden Nebati, şunları söyledi:

*21 yıldır ülkemizin nereden nereye geldiğini herkes biliyor ve herkes şahit. Bugün o yapılan hizmetlerin, çalışmaların bir sembolüyle Adana'dan buraya geldik.

*Temelini attığımızda ‘bunlar yapamazlar', fabrika yükseldiğinde ‘nerde bu makineler', makineler yerleştirildiğinde ‘bunlar bu işi beceremez', ardından tanıtım kampanyası başladığı zaman ‘bunlar yapamazlar' dedikleri, şimdi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakan arkadaşlarımızın da kullandığı Togg ile buraya geldim.

*Bunlar sürekli yapamazlar, edemezler diyen eziklerdir. Ülkenin potansiyeline, ülkenin gücüne, ülkenin dinamiklerine hiçbir zaman inanmayan bi takım bilmezler. Bunlar vaktinde uçak yapamazsınız dediler. Bunlar vaktinde ‘devrim' araçlarını engellediler. Bunlar vaktinde köprü yapamazsınız dediler.

*Bunlar vaktinde şehir hastaneleri ne işe yarayacak dediler. Bunlar vaktinde bu otobanlardan kimler geçecek dediler. Bunlar havalimanları yapılırken, bunlara ihtiyaç yok diyenlerdir. Bunlar Türkiye'de ne zaman bir taş üzerine taş konduğunda asla inanmayan bir güruh.

*Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız, savaş gemilerimizle denizlerdeyiz, sondaj gemilerimizle Akdeniz'de, Karadeniz'deyiz. Biz her yerdeyiz. Üretiyoruz, çalışıyoruz.

İlginizi Çekebilir Nebati Mersin’den aday gösterildi, halk tepkili

İlginizi Çekebilir Nebati'den IMF ve faiz çıkışı