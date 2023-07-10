Bakan Uraloğlu: Selden kapanan 21 yolun 14’ü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde 30 ili etkileyen yağmur sonrası oluşan su baskınlarında kapanan 14 yolun açıldığını, 7 güzergahta da yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezinde, kapanan Ankara- İstanbul güzergahında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Yurt genelinde 30 ili etkileyen yağmur sonrası oluşan su baskınlarında kapanan 14 yolun açıldığını, 7 güzergahta da yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, “Ankara- İstanbul Otoyolu ile birlikte 7 güzergahta da yol açma çalışmalarına devam ediyoruz. Ankara’dan İstanbul’a gidecek olan yol kullanıcılarımızın da ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor” dedi.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun İstanbul yönü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gece saatlerinde Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezine gelerek Bolu Valisi Erkan Kılıç ve yetkililerden yol durumuna ilişkin bilgiler aldı. Bakan Uraloğlu, son 24 saat içerisinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya ve Rize gibi sahil kesimdeki Karadeniz illerinde sel ve heyelan afetlerinin yaşandığını belirterek, “Düzcede metrekare başına 223 kilogram, Bartında 201, Zonguldak Devrekte 189 kilogram olan yağışlardan söz ediyoruz. Yağışların getirdiği teressubat ve kimi noktalarda gerçekleşen heyelanlar nedeniyle kimi yollarımız trafiğe kapandı, alternatif güzergahlar üzerinde ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Selin hemen ardından karayolu personellerimiz başta olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde canhıraş çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle yol boyunda 7/24 görev yapan karayolları ekiplerimiz tüm ekipman ve araçları ile sel birikintilerini boşaltma, sonrasında alan temizleme gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirmektedirler.” dedi.

14 YOL AÇILDI, KAPALI YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergahlara yönlendirmelerin yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır. Şimdiden, Ereğli- Zonguldak Yolu, Kilimli- Filyos- Saltukova Yolu, Bartın- Arıt Yolu, Bartın- Amasra Yolu, Bartın- Kurucaşile Yolu, Zonguldak- Devrek Yolu gibi kapanan yollarımızdan 14ünü açtık. Ankara- İstanbul Otoyolu ile birlikte 7 güzergahta da yol açma çalışmalarına devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Bolu Dağı Tüneli’nden sonra TEM Otoyolu’nda da heyelan meydana geldi. Şu an Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapalı ama ekiplerimiz süratle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’dan İstanbul’a gidecek olan yol kullanıcılarımızın da ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor. Ankara’dan İstanbul’a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100’e yöneldiğinden dolayı o güzergâhta da yoğun bir trafik oluştu.”

‘GEREKMEDİKÇE YOLA ÇIKMAYIN’

Bakan Uraloğlu, vatandaşlara gerekmedikçe yola çıkmamaları uyarısında da bulunarak, “Vatandaşlarımızdan gerekmedikçe yola çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da yollarımızda çalışmalarda bulunan tüm ekiplerimizden gelen talimatlara uysunlar. Yollarımızda bulunan değişken mesaj ve trafik işaretlerimizde paylaşılan bilgilere de riayet etsinler. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.” açıklamasında bulundu. (DHA)

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