Bakan Yerlikaya’dan göçmen açıklaması

‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir'de son 150 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 455 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 240 organizatör ise tutuklanmıştır. 15 bin 217 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 9 bin 512’si sınır dışı edildi" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda konuştu.

Bu toplantılarla vermek istedikleri mesajın, “‘Türkiye Yüzyılı’nda; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine suçta kibirlenenlere yer yoktur” olduğunu söyledi.

“HİÇBİRİ AZİZ DEVLETİMİZDEN GÜÇLÜ DEĞİL”

“Kim olursa olsun, bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir” diyen Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Huzur ve güveni tesis etmek, binlerce yıllık devlet geleneğimizin en temel vasfıdır. 4 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında İzmir'in daha huzurlu daha güvenli olması için yapılan çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Son 150 günde, İzmir de organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda 184 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 66 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

“1018 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI”

İzmir'de zehir tacirlerine yönelik 10 bin 84 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 581 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1018 kişi tutuklanmıştır.

“8 MOBİL GÖÇ NOKTASI ARACIMIZ HİZMET VERİYOR”

Mobil Göç Noktası uygulaması stratejimizde yer alan, ‘'Sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya'' yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde, ilk kez İstanbul'da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise İzmir'de 8 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor.

“240 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI”

İzmir, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehrimiz. İzmir'de bu kapsamda,

Son 150 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda

455 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 240 organizatör ise tutuklanmıştır.

“9 BİN 512 GÖÇMEN SINIRDIŞI EDİLDİ”

15 bin 217 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 9 bin 512'si sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam etmektedir.

“İKİ HAFTA ÖNCE 309 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALADIK”

Daha henüz 2 hafta önce Kalkan Operasyonlarımız kapsamında Basmane'de düzenlediğimiz operasyonda 309 düzensiz göçmen yakaladık.

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