Bakanlık ‘imarlı’ hale getirmişti… İmamoğlu’ndan çok sert tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıkım kararı aldıkları Salacak Sahili’ndeki kaçak kafelerin bakanlık ve ilçe belediyesi tarafından yasal hale getirilmesine çok sert tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile duyurulan elverişli yapıların güçlendirilmesi projesine, üniversite iş birlikleri ve KİPTAŞ koordinasyonunda başlanıyor.

İBB, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getirmek için başlattığı ‘Deprem Güçlendirme Projesi’ni düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Yenileniyor Güçlendirme Projesi Tanıtım Toplantısı’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

DEPREMİ SEÇİM MALZEMESİ OLARAK GÖREN KİM VARSA YENİ FELAKETLERİN YOLUNU AÇIYOR

Toplantıda 6 Şubat’ın herkes için bir yol ayrımı olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Ya depreme hazırlık konusunda eskisi gibi davranacağız ya da yeni bir yola gireceğiz. 99 depreminden bu yana birçok konuda yol ayrımı diye tariflediğimiz süreçlerde ne yazık ki işin hakkını veremedik.

*Verseydik 11 ilimizi etkileyen depremde on binlerce canımızı yitirmezdik. Bu içimizi yakıyor, yaksın.

*Yakıcı tarafı bizim gibi sorumlu insanların içinden hiç çıkmasın. Çıktığı an eskisi gibi ihmallerle karşı karşıya kalırız. İşin ciddiyetini kavrayamayan, bu konuyu hala siyasi rant imkanı seçim malzemesi olarak gören kim var ise bilsin ki yeni felaketlerin ve ihmallerin yolunu açıyor.

*Bilimin önerdiği somut çözümler etrafından birleşme ve mutlaka hızlanmak zorundayız. Zaman kaybedemeyiz.

*İcracı, yatırımcı ve pratik olmak zorundayız, iş birliği içinde olmak zorundayız. Sorumluluk sahibi hiçbir kişi ve kurum olamaz.

“VATANDAŞLARIMIZA EKONOMİK VE HIZLI SEÇENEK SUNMUŞ OLUYORUZ”

*Ekim 2019’da hazırladığımız seçildiğimizin ikinci ayında İstanbul Deprem Seferberlik Planı’yla temel çalışma alanlarımızı ve hedeflerimizi belirledik.

*Bizim için en öncü konu deprem olduğunu İstanbul halkıyla paylaşmıştık. İBB Hızlı tarama testinde riskli çıkan yapılar için hemşehrilerimiz İstanbulyenileniyor Platformu’na güçlendirme talebinde bulunmak üzere başvurabilecekler.

*Böylece depreme hazırlık konusunda vatandaşlarımıza ekonomik ve hızlı seçenek sunmuş oluyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmak zorundayız. Üniversiteler tarafından uygulanan en uygun ve ekonomik güçlendirme projelerinin KİPTAŞ gözetiminde uygulanacağı bir güçlendirme sistemini hayata geçiriyoruz.

*Mevzuat ve statik açıdan güçlendirilmesi uygun yapıların günümüz teknolojisi ve koşullarında hibrit yöntemlerle güçlendirilmesini amaçlayan sistem KİPTAŞ koordinasyonun üniversiteler iş birliği içinde yürütülecek.

*Her anında teknik, bilim, uygulama, bütün unsurlarıyla bir araya gelecek. İlk sırada güçlendirmenin mümkün olduğu en riskli binalarda başlamak bizim için önemli. Hak sahipleri mutlaka aralarında uzlaşmak zorunda. İnsanlarımızın amasız, fakatsız bu işe niyetini koymak zorunda olması meselesi.

*Amacımız güçlendirme teknolojisinden mümkün olan tüm yapıların faydalanmasına katkı sağlayarak olası deprem öncesi İstanbul’u mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirip insanlarımızın hayatını güvence altına almak.

*Bu konuda zaman kazanmak demek, emin olun ki hayat kazanmak demek. Bu sistem, Türkiye’de uygulanabilecek, bilimsel, pratik ve en etkili modeldir.

“14 MAYIS’TA BU ÜLKEYİ HIZLANDIRACAK BİR YÖNETİMİ İŞ BAŞINA GETİRMEK ZORUNDAYIZ”

*İstanbul’da yaşayacağımız böylesi depreme hazırlıksız yakalandığımız anda ne yazık ki ekonomik anlamda bir diz çökme süreci yaşayabiliriz.

*Milletimize bunu yaşatmayacağız. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Bir an önce yola çıkmak zorundayız. Bu mücadele bütüncül bir mücadeledir, bu mücadelenin sorumlusu tek başına hükümet de olamaz.

*Ama organize etme sorumluluğu en öndeki kurum hükümettir. Tek başına büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi de olamaz. Halkımız bu işe olur verip el uzatmadığı takdirde zorluklarımız çok büyüktür.

*Tüm yurttaşlarımızdan rica ediyorum Türkiye’yi hızlandırıyorum. Depreme hazırlık konusunda sorumluluk hisseden bilimsel, pratik çalışan, liyakata önem veren, halkın bütçesine gözü gibi bakan bir yönetimi ülkemizin başına getirmek zorundayız.

*İstanbul hızlansın, Türkiye bu konuda çok hızlansın. Acelemiz var. Depreme karşı başlattığımız yarışı, yok olmayla var olma arasında bu savaşı kazanmanın başka yolu yok.

*Hep birlikte hızlanmak zorundayız. Onun için 14 Mayıs’ta bu ülkeyi hızlandıracak bir yönetimi iş başına getirmek zorundayız.

PRENSİPSİZLİK VE TUTARSIZLIKTIR; BU İŞİ TAKİP EDECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Yenileniyor Güçlendirme Projesi” tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine İBB'nin kaçak olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak Sahili'ndeki kafelerin, Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın planıyla yasal hale getirilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu çıktığında Marmara Denizi ve Adalar'ın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilerek imar yetkilerinin ellerinden alındığını hatırlattı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

*O zaman Sayın Bakan’ı aradığımda, ‘müsilajla mücadelenin Adalar'ın planıyla ya da İstanbul’un kıyı şeridiyle ne alakası var' demiştim.

*‘Böyle olmaması gerekir' diye kendisinden telefonda cevap almıştım. Sonra tabii yetkinin bu şekilde gasp edildiğini kendi de tespit edince, ‘Ya bu konuyu konuşalım, uzlaşı içerisinde yönetelim, bunu mutlaka düzeltiriz zaman içinde' diye bana beyanı olmuştu.

*Şimdi kendilerinin de yanlış bulduğu bu yetki gaspı üzerinden, İstanbul’u çirkin gösteren, Kuşkonmaz Camii gibi, biblo gibi İstanbul Boğazı’nın kıyısında duran, mütedeyyin kesimin o bölgede önüne sadece 1,5 metrelik bir geçiş platformu yapılırken kıyametin koparıldığı bu caminin sağını solunu virüs gibi işgal etmiş bir kısım işletmeleri oradan kaldırma çabası içerisinde kararlarımızı almışken, mahkemelerde ha bire pinpon topu gibi bir takım kararların oraya gidip buraya gittiği bir dönemde, hayatımda beni en çok şok eden bir şeyi yaşattı sağ olsun Sayın Bakan.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATACAĞIZ

İmamoğlu, bakanlığın bu kanuna ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine sığınarak Üsküdar halkının çıkarını korumakla yükümlü Üsküdar Belediyesi ile birlikte plan yaparak gecekondu gibi İstanbul Boğazı’nın kıyısında işgalle yapılmış binaları imarlı hale getirdiğine dikkat çekti. İmamoğlu tepkisini şöyle sürdürdü:

-Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, İstanbul tarihinde yapılmış en ayıp işlerden birisidir. Gidin hava fotoğrafına bakın. Bu iş nereye sığar? Bunun anlamı nedir? Toplumsal çıkarı nedir?

*Siz, İstanbul’a hem bunu yapacaksınız hem de diyeceksiniz ki, ‘İstanbul’la ilgili dönüşümü, İstanbul’la ilgili depremle mücadeleyi biz başarırız.' Hayır, yapamazsınız. Bu iş ‘ama'sız, ‘fakat'sız yapılır. Bu iş sağ tarafı görme, sol tarafı görme yapılmaz. Bu işte prensipler tektir.

*Bu prensipsizliktir, tutarsızlıktır, İstanbul’a yapılan çok büyük bir ayıptır. Hukuki mücadelemizi elbette vereceğiz. Plana karşı duruşumuzu göstereceğiz. İstanbul halkının buradaki iki temel sorumlusu var o bölgeyle ilgili.

*Birisi Üsküdar Belediyesi, onun tepe üst çatısı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ortadan kaldırıyorsunuz, Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak saçma sapan bir planla, gecekondu gibi yapılmış, çirkin, görüntüsüyle Kuşkonmaz Camii'ni berbat eden, çevresini kötü gösteren yapılara dair plan çıkarıyorsunuz.

*Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ne teknik eleman olmaya sığar ne teknik ahlaka sığar ne imar prensibine sığar ne şehirciliğe sığar ne de bugünün gündemi deprem iken…

*On binlerce insanın hayatını yitirdiği, yüz binlerce insanın İstanbul’da hayatını tehdit ettiği bir süreçte yapılan bu işler nedir biliyor musunuz? Hükümetin önceliğinin ne olduğuna dair bir göstergedir. Onun için önemsiyorum.

*Onun için hukuki mücadelesini verip, gün gün sürece takip edeceğim. Yargıyı da bu anlamda göreve davet ediyorum.

*Bizi oyalamasınlar. Oyalayıp, başka kararlarla iş birliği yapılmış algısı yaratmasınlar. Onun için herkesi göreve davet ediyorum. Biz bu işi takip edeceğiz.

NASIL UYGULANACAK?

Güçlendirme Sistemi ilk etapta İBB Hızlı Tarama Testinde yapı analiz sonucuna gore E sınıfında bulunan yapılara açılacak.

İlerleyen dönemde kapsamı genişletilecek. Mevzuat ve statik açıdan güçlendirmesi uygun yapıdan günümüz teknolojisi ve koşullarında hibrit yöntemlere güçlendirilmesini amaçlayan bu sistem, KİPTAŞ’ın koordinasyonunda üniversite iş birlikleri ile yürütülecek.

Hak sahipleri uzlaşarak istanbulyenileniyor.com üzerinden güçlendirme başvurusunda bulunacak. Başvurular için öncelikle İstanbul Yenileniyor’a kayıt yapılacak.

İBB Hızlı Tarama Testi ile yapının analizinin yapılması ve analiz sonucuna göre yapının hangi sınıfta olduğunu gösterir belgenin temin edilmesi, Istanbulyenileniyor.com internet sitesinden indirilecek Başvuru/Temsil Yetki Belgesinin hak sahipleri tarafından yüzde 100’ünün imzalanması, ruhsat ya da yapı kayıt belgesinin sisteme yüklemesi, tapu ve adres bilgilerinin sisteme girilmesi gerekli.

Başvuru sürecinin ardından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, proje süreci başlayacak. Vatandaşlarla proje firmaları bir araya getirilecek. Üniversite tarafından onaylanan projeler doğrultusunda bir maliyet sunulacak.

Hak sahiplerinin maliyeti kabul etmesi halinde, vatandaşlar uygulama firması ile bir araya getirilecek, Sözleşmeler yapılacak ve süreç başlayacak.

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