Balık, inşaat işçilerini zehirledi
Kocaeli'nin bir inşaatta çalışan 6 işçi, balık yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Merkez Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan 6 işçi, öğle yemeğinde balık yedi. Yemekten sonra işçiler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İşçiler, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)