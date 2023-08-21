Balıkesir’de orman yangını
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Adana'da çıkan yangın kontrol altına alındı.
Marmara Adası’ndaki Gündoğdu Mahallesi’nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.
Yangının Gündoğdu Mahallesi’ne yakın olduğu öğrenildi.
ADANA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kayadibi Mahallesi’ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 5 su tankı ve yaklaşık 70 personel bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)