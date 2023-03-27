Baraj su tutmaya başladı, ilçe adım adım su altında kalıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 85 metreyi geçmesiyle eski ilçe merkezi sular altında kalmaya başladı. Binaların yıkım işlemlerinin devam ettiği eski ilçe merkezinden yeni yerleşim yerine henüz taşınmayan bazı esnaf, iş yerlerini boşaltmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) su yüksekliğinin 85 metreyi geçmesiyle eski ilçe merkezi sular altında kalmaya başladı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 22 Kasım 2022’de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 85,1 metreye, depolanan su miktarı 113,39 milyon metreküpe, su seviyesi ise 588,41 kotuna ulaştı.

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajının havzasında depolanan suyun eski ilçe merkezine ulaşmasıyla bazı mahalle, cadde ve sokaklar sular altında kalmaya başladı.

Binaların yıkım işlemlerinin devam ettiği eski ilçe merkezinden yeni yerleşim yerine henüz taşınmayan bazı esnaf, iş yerlerini boşaltmak için çalışmalarını hızlandırdı.

İLÇE SAKİNLERİ HÜZÜNLÜ

Eski ilçe merkezini gezen Adem Akıcı, AA muhabirine, doğma büyüme Yusufelili olduğunu belirterek, “Baraj suyu ilçe merkezine kadar ulaştı. Eski terminalin olduğu yere kadar geldi. Terminal su altında aldı. Hatıralarımız da bunlarla birlikte yok oluyor. Duygulanmamak elde değil, yılların anıları buranın taşında, toprağında birikmiş.” dedi.

Sercan Kaya da 27 yıldır ilçede yaşadığını ifade ederek, her gün eski ilçe merkezine gelerek anılarını tazelediğini anlattı.

İlçenin sular altında kalmasına üzüldüklerini ancak barajın ekonomiye katkı sağlayacak olmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Kaya, “Su seviyesi ilçe merkezine kadar geldi. Suyun debisi çok yüksek ve hızlı şekilde yükseliyor.” diye konuştu.

İlçe esnafından Adem Demir Kıran ise askerlik dışında tüm hayatının Yusufeli’nde geçtiğini kaydederek, “İş yerim de evim de buradaydı. Hayatımızı burada sürdürdük, devletimiz için fedakarlık zamanı gelmişti. Memleketimizi, vatanımızı baraj için bıraktık ve yeni yerleşim yerine taşındık.” dedi.

“GEÇMİŞİMİZ SULAR ALTINDA KALIYOR”

Daha önce sular altında kalan Hasankeyf ve Ilısu’yu gezdiklerinde oradaki insanları dinlerken çok bir şey hissetmediklerini belirten Demirkıran, “O insanların yaşadıklarını bugün biz yaşamaya başladık. Geçmişimizin sular altında kalacak olması bizleri üzüyor. Burada geçmişi yaşıyoruz. Yeni ilçede yeni bir hayatı yaşıyoruz. Buna alışacağız.” ifadelerini kullandı.

Eski ilçe merkezindeki evinin yıkılışını izleyen Rasime Görkemli ise 56 yıl Yusufeli’nde ikamet ettiğini kaydederek, yaşadığı hüznü dile getirdi.

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