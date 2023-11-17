Barış Pehlivan tahliye edildi

3 aydır cezaevinde bulunan gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi. Pehlivan cezaevinden tahliye edildi.

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‘Mide Bulandıran Öykü' başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamadı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe veren Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçti, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verildi.

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz de dilekçe vererek, denetimli serbestlik kararı talep etti

İnfaz Hakimliği’nin kararı doğrultusunda Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi.

Pehlivan saat 15.00’de Maltepe Açık Ceza Cezaevi Kurumu’ndan tahliye edildi.

YARGIDAKİ ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN YANINDA…

Tahliyesinin ardından cezaevi önünde bir açıklama yapan Barış Pehlivan şunları söyledi:

– Hiç olmaması gereken süreç yaşadım 3 aydır. Maalesef bu iktidar, yargı sistemi beni 3 aylığına cezaevine soktu. Hak ettiğim denetimli serbestlik hakkını bana çok gördüler.

– Bu hakkımı savunmak için ciddi mücadele verdik. En sonunda davanın düşmesiyle birlikte denetimli serbestliğe ayrıldım. Yargıdaki çürümüşlüğün yanında okyanusta kum tanesi kadar kalıyor. Türkiye’de gazetecilere olan baskıları çözmüyor. Benimki sadece küçük simge.

– Umarım böyle süreçleri daha az yaşadığımız Türkiye’ye kavuşuruz. Dün nasıl gazetecilik yaptıysam yine aynı gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim.



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