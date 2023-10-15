Bariyerleri aşan araç denize uçtu

Rize'nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu Merdivenli köyü mevkisinde meydana gelen kaza sonucu, sürücü Hasan G. ve yanındaki yolcu Meliha D. yaralandı.

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Rize’de gerçekleşen olayda, Hasan G. yönetimindeki 53 DV 002 plakalı hafif ticari araç, bariyerleri aşarak denize uçtu. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç, kayalıklarda dik bir şekilde dururken, yarısı suya battı.

Yaralanan Hasan G. ve Meliha D.’yi kurtarmak için çevredeki balıkçılar seferber oldu. Meliha D. kurtarıldı, ancak sıkışan Hasan G., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Hasan G. Rize Devlet Hastanesi’ne, Meliha D. ise Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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