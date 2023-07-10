Başkanın makam odasında silahla vuruldu
Sapanca'da teleferik firmasının yönetim kurulu üyesi Burhan Özgümüş, Belediye Başkanı Özcan Özen ile makamında görüştü sıra tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından vurulan Özgümüş hastaneye kaldırıldı.
Sapanca’da teleferik firmasının yöneticisi Belediye Başkanı Özcan Özen’in makam odasında silahla vuruldu.
TOPLANTI SIRASINDA AYAĞINDAN VURULDU
Edinilen bilgiye göre, Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, teleferik projesini konuşmak için Belediye Başkanı Özcan Özen ile makamında görüştü.
Burhan Özgümüş, o sırada tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından vurulan Özgümüş, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.