Abone Ol

Baygın bulunan Adanur öldü, eşi gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evinde komşuları tarafından darbedilmiş olarak baygın halde bulunan Adanur Arslan (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis merkezine gidip, eşini darbettiğini söyleyen Muhammed Arslan, (26) gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Baygın bulunan Adanur öldü, eşi gözaltında

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle 237 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İki çocuk annesi Adanur Arslan, komşuları tarafından evinde darbedilmiş halde, baygın bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adanur Arslan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis merkezine giden Muhammed Arslan, eşini darbettiğini itiraf edip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Selvan'ı öldüren kocasının akıl sağlığı yerinde çıktıİlginizi ÇekebilirSelvan'ı öldüren kocasının akıl sağlığı yerinde çıktıEşini bornoz ipiyle boğmaya çalıştığı iddia edilen iş insanı: Ben onun hayatını kurtardımİlginizi ÇekebilirEşini bornoz ipiyle boğmaya çalıştığı iddia edilen iş insanı: Ben onun hayatını kurtardım

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam