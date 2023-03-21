Bebeğini öldürdü, oğlunu yaraladı! Anne dehşeti
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, bebeğini öldürdüğü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İhbar üzerine Balkaya Mahallesi’ndeki bir eve giden sağlık ve jandarma ekipleri, 1 yaşındaki M.Ç’nin cesediyle karşılaştı. Evde yaralı bulunan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
İlk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Yaralı çocuk ise, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili F.U. (37) çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.
ANNE TUTUKLANDI
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)