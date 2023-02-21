Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi alıyor

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümüne öğretim üyesi alınacaktır.

Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

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