Bina yıkımı yapılırken faciadan dönüldü
Bursa'da bir binanın yıkım çalışması sırasında ekskavatörün devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Bursa Kent Meydanı çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, zeminin kayması nedeniyle devrildi.
Devrilen ekskavatörde sıkışan operatör Hasan D, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Yaralanan Hasan D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)