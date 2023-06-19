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Binlerce kişiyi usulsüz dinlemişlerdi, yakalandı

Üst düzey kamu görevlileri, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin usulsüz olarak dinlendiği sözde 'Selam-Tevhid' soruşturmada görev alan FETÖ firarisi İlyas Turan yakalandı.

Yayınlanma: 09:53 - 19 Haziran 2023 Güncellenme:
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Binlerce kişiyi usulsüz dinlemişlerdi, yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlyas Turan’ın Silivri’de saklandığı belirlendi.

TEM’DE KOMİSERLİK YAPIYORDU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde komiserlik yaparken FETÖ bağlantısı tespit edilen Turan, yine FETÖ tarafından 2010-2014 yılları arasında yürütülen, binlerce mağdur ve müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını, dernek ve vakıfları herhangi bir gerekçe olmadan terörle ilişkilendiren sözde “Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu Terör Örgütü” soruşturmasında görev aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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