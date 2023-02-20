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Binlerce tonluk enkaz döküm sahası böyle görüntülendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri aralıksız çalışıyor. Binalardan kaldırılan moloz yığınları, enkaz döküm sahasına getirilerek belirlenen noktalara dökülüyor.

Yayınlanma: 15:39 - 20 Şubat 2023 Güncellenme:
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Antakya'da iş makineleriyle kamyonlara yüklenen binlerce tonluk moloz yığınları, şehir dışında belirlenen iki ayrı noktaya götürülerek dökülüyor.

Molozların tepeden vadiye dökülmesi dronla havadan görüntülendi.

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Hatay
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