‘Bir çobanın oğluyum devletle yarışıyorum’

CHP’li Mahmut Tanal, adaletsiz propagandaya böyle isyan etti. AKP’nin devlet imkanlarıyla seçim çalışması yapmasını eleştiren Tanal: “Gücümü milletten alıyorum, reklama para harcamıyorum.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, ‘adaletsiz' seçim yarışına tepki göstererek, “Ben Mahmut Tanal. Şanlıurfalı çoban Mustafa'nın oğluyum. Bugüne kadar hep emeğimle bir yerlere geldim” dedi. Siyaseti halka hizmet aracı olarak gördüğünü vurgulayan Tanal, şöyle konuştu:

“Seçim kampanyası sürecinde hep sahadayım, halkla iç içeyim. Gücümü milletten alıyorum. Billboardlarda tek bir fotoğrafıma rastlayamazsınız. Tek bir seçim ofisi dahi açmadım. Reklam

için para harcamadım.”

BARONLARLA MÜCADELE

“Şanlıurfa'da seçim sahasında devletin imkanlarını kullananlarla, milletin parasıyla seçim çalışması yürütenlerle, valiyle, kaymakamlarla, bakanlarla, partili bürokratlarla, para babalarıyla, 3 kuruşa haber yapan, tweet atan gazeteci kılıklı şahıslarla, baronlarla, provakatörlerle, gariban halkın parasını yiyenlerle mücadele ediyorum.”