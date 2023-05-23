Bir siyasi parti daha Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, “Mahşere kadar iktidar hevesine demokrasi söylemi, milli İrade söylemi kılıf olamaz. Gerçek demokrasi iki dönem seçildikten sonra kendi isteği ile adaylıktan çekilmektedir. Bu bakımdan seçimin ikinci turunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimizi beyan ediyor kendisine seçimde başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.

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AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Kayıkcı, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“MÜLTECİLERİN OYU GEÇERSİZ SAYILMALIDIR”

* 7 Ekim 2022’de Yüksek Seçim Kuruluna da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Anayasa Mahkemesi'ne de yazılı olarak bildirdim. Buradan bir kez daha YSK’ya açık ve net olarak bildirmek isterim ki 28 Mayıs 2023’te son 20 yılda vatandaşlık verilen mültecilerin oyları geçersiz sayılmalıdır. Aksi durumun hoş görülebilir bir yanı yoktur. Böyle bir sonucunda yerli ve millilik söylemi ile örtüşen bir yanı yoktur.

“İKTİDARIN BEKA TÜRKÜSÜ İÇİ BOŞ BİR VIZILTIDIR”

* Herkes gibi bizler de İHA ve SİHA ile gurur duyuyoruz. Hava hakimiyetinin zaruretini en iyi askerler bilir. Ancak IHA eşliğinde terörle mücadele reklam filmi yapılmasından da bir o kadar utanç duyuyoruz. İHA’lar var artık analar ağlamıyor reklamları eşliğinde birkaç gün önce 5 şehit verdik. Benim meslektaşlarım can verirken neredeydi o İHA’lar. SİHA’lar? Bu ülkenin ihtiyacı olan bir uçak gemisi yapılması elbette ki her asker emeklisi gibi bizleri de gururlandırır. Ancak seçim döneminde şehir şehir gezdirilmeyip eğitim ve tatbikat için yapılır yapılmaz TSK’ya teslim edildiğinde harbe hazırlık aşamasına geçildiğinde gurur duyarız. İktidarın beka türküsü içi boş bir vızıltıdır.

“SEÇİMİN İKİNCİ TURUNDA SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİMİZİ BEYAN EDİYORUZ”

* Gökte Samanyolu galaksisini fethetse bile artık bu iktidarın da onun eseri yeni sistemin de değişmesi gerekir. Mahşere kadar İktidar hevesine demokrasi söylemi, milli İrade söylemi kılıf olamaz. Gerçek demokrasi iki dönem seçildikten sonra kendi isteği ile adaylıktan çekilmektedir. Bu bakımdan seçimin ikinci turunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi beyan ediyor kendisine seçimde başarılar diliyoruz. (ANKA)

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