Bodrum Cennet Koyu’nda hukuk askıya alındı…

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde iki seçim arası kiralanan dünyaca ünlü, 1. derece arkeolojik sit alanındaki Cennet Koyu’nda inşaata başlayan şirket hakkında, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yapıya henüz kimse dokunamadı...

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde mavi denizi, yemyeşil asırlık ormanları ile mavi yolculuğun az kalan koylarından biri olan Cennet Koyu'nun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından iki seçim arasında özel bir şirkete kiralanması Bodrumluların tepkisine neden oldu.

Şirket sahile kamyonlarla kum döktü, düzenleme yaptı, kafeterya, tuvalet ve duşların bulunduğu bölümde de inşaat devam etti.

ÖNCE ORMAN ŞEFLİĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Milas Orman İşletme Şefliği ise bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve ormanlık alan olması nedeniyle kaçak ve izinsiz yapılaşmayı gerekçe göstererek, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Orman İşletme Şefliği tutanakta, “Bodrum İlçesi Gölköy Mahallesi Cennet Koyu mevkiinde yaptığımız kontroller esnasında sahil kısmına platform malzemelerinin indirildiği ve de yapı yapıldığı tarafımızca tespit edilmiş olup, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı aranarak, alınan talimatlar doğrultusunda İşletme Şefliğimizce 08.05.2023 tarih ve 445/21 no’lu, Muçev Turizm Tic. Ltd. Şti. adına işgal faydalanma suçundan suç tutanağı tanzim edilmiştir. 10.05.2023 tarih ve E8075721 sayılı yazımız ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiştir. 11.05.2023 tarih ve 8082122 sayılı yazımız ile Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne gereği için yazı yazılmıştır. Söz konusu yer 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmakta olup, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.04. 2023 tarih ve 14107 sayılı kararı da mevcuttur” denildi. Yazıda, evrakın Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne (Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü) de gönderildiği yer aldı.

KURUL DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cennet Koyu'ndaki inşaatla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kurul'un verdiği kararda şöyle denildi:

“Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göl Mahallesi, Cennet Koyu Mevkii, Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi sınırlarında, doğal sit alanında, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.04.2023 tarihli ve 14107 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen tapulama harici alandaki uygulamaların ivedilikle durdurulmasına, alanda Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen izinsiz uygulamaları yapan ilgililer hakkında 2863 sayılı Yasa kapsamında gerekli adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına, soruşturma sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, tüm uygulamaların Müze Müdürlüğü denetiminde, Belediyesince kaldırılmasına, uygulama sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda, Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki uygulamaya gidilmemesine karar verildi.”

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