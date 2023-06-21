Bodrum köylülerinden RES eylemi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki yıl önce meydana gelen ve yaklaşık 650 hektarlık alanın kül olduğu yangının ardından Yeniköy, Gökpınar ve Mazı mahallelerinde yapılmak istenen Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) projesine karşı bölge halkının tepkisi sürüyor. Köylüler, bilgilendirme toplantısında yanan alanlara RES yerine fidan dikilmesini istedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki yıl önce meydan gelen ve yaklaşık 650 hektarlık alanın kül olduğu yangının ardından Yeniköy, Gökpınar ve Mazı mahallelerinde yapılmak istenen Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) projesine karşı bölge halkı tepkili.

Projeyle ilgili Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen halkın bilgilendirme ve sürece katılım toplantısını protesto eden bölge muhtarları ve vatandaşlarla birlikte olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye olarak konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek her türlü hukuksal girişimde bulunduklarını söyledi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE DEĞİL, YERLERİNE KARŞIYIZ”

Yenilenebilir enerji projelerinin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RES'lere değil, yapılmak istenen yerlerine karşı olduklarını, Fesleğen'de gerçekleşen toplantıda da çekincelerini dile getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Biz kesinlikle oldu bittiyi kabul etmiyoruz. Biz özellikle yenilenebilir enerjinin karşısında değiliz, bunu herkese iyi anlatmamız lazım. Bölgede 3 tane termik santral varken, karbon emisyonu varken, çıkıp da kuru kuru bir şeye karşı çıkmıyoruz ama şu var; bölgemiz tamamen doğal flora faunasıyla, endemik bitki türleriyle, bölgede yaşanan yangından sonra kaybettiğimiz bütün bitki örtüsüyle beraber ciddi bir zarar gördü.

Bölgede termik santrallerin yok ettiği İkizköy ve Akbelen ormanlarını da düşünürseniz, o bölgede zaten ciddi bir bitki örtüsünü ve orman varlığını kaybetmiştik. Aynı zamanda bu, su kaynaklarımızı da etkiliyor negatif olarak. Bu nedenle biz, bölgemizdeki ormanların kendi doğal yapısıyla korunması gerektiğine inanıyoruz. Kesinlikle ormanlarımıza müdahaleyi kabul etmiyoruz, bizim amacımız bu.”

OLDU BİTTİLERLE RES’LER DİKİLEMEZ

Bölgenin turistik bir bölge olduğunu söyleyen vatandaşlar “Burası bırakın bölgenin, Türkiye'nin, Akdeniz'in hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Bölgemizin her alanında turizm yapılıyor. Her bölgesinde oteller var, koylarımız var, buralarda deniz turizmi yapılıyor. Bir taraftan doğa, gastronomi, tracking turizmi, Kissebükü'ndeki tarihi kalıntılar ve bölge genelinde bulunan Leleg ve Karya kalıntıları ile bölge turizmin her çeşidine hizmet etmekte. Biz, birçok konuda bu işlerin iyi irdelenmeden, incelenmeden böyle oldu bittilerle bir şey yapılması doğru değil” diye konuştu.

YANAN ALANLARA RES DEĞİL FİDAN DİKİLSİN

Mazıköy Mahallesi Muhtarı Sedat Furma ise bölgenin turizm merkezi olduğunu belirterek, “Halkımız arıcılık yapmakta. Dağlarımızdan kekik çalısı gibi birçok ürününden faydalanıyoruz. Biz yapılmasını istemiyoruz Mazı halkı olarak. Yanan alanlara RES değil fidan dikilsin” dedi.

Bodrum köylüleri daha önce RES’ler içn düzenlenen ÇED toplantısını yaptırmamış teneke çalarak protesto etmişti.

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