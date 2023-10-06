Bodrum’da su krizi

Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü

Yaşar ANTER

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Muğla'nın turistik Bodrum ilçesinde su isale hatlarının sık sık patlaması ve yağışsız mevsim nedeniyle geçen hafta su seviyesi düşen Mumcular Barajı'nın kapakları kapatılmıştı. Aylardır çoğu mahallesi susuz kalan Bodrum'da dün düzenlenene Belediye Meclis Toplantısı'nın ilk gündem maddesi su krizi oldu.

YENİ KONUT PROJELERİNE YAĞMUR HASADI ŞARTI

Meclis gündemine alınan, Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (a) bendinde, değişiklik yapılması talebinde, Yeni Konut Projelerine Yağmur Hasadı Şartı (1000 – 2000 bin metrekare arası yoğunluklu 0.15 emsali geçmeyen, zeytinlik vasfı taşımayan, düşük yoğunluklu konut alanlarında bulunan parsellerde, yapı yaklaşma mesafelerini ihlal etmemek, toplama tankının ebatlarını İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce değerlendirmek şartıyla) yağmur suyu toplama gerekliliğini içeren teklif oy birliği ile kabul edildi.

MUMCULAR’DA SU BİTTİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı’nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı’nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasitesi bulunan Mumcular Barajı’nda su dip seviyeye düştü. Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla görünür hale geldi.

Özçelik, kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcular ve Geyik barajlarının ilçeye içme suyu sağlayan iki önemli baraj olduğunu söyledi.

Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

“Mumcular Barajı’ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı’nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum’un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti.”

Geyik Barajı’ndaki son ölü hacmin üzerinde 1-2 metrelik su farkının kullanılması ile ancak Bodrum’a içme suyu sağlanabildiğine dikkati çeken Özçelik, “Geyik Barajı’ndan su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek, böylelikle filtre ve vanaların da bozulması söz konusu olacaktır.” dedi.

Özçelik, gelecek günlerde ilçeye yağış düşmemesi durumunda Bodrum’daki sürekli kesintilerin devamlı hal alacağını, bunun için acil durum eylem planı geliştirilerek derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan suyun dip seviyeye düştüğü baraj dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki tarihi alanların tamamen gün yüzüne çıktığı, seviyenin su alma sınırının altına düştüğü yer alıyor.