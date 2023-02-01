Bolu Dağı Tüneli açık mı, kapalı mı?
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kaza sonrasında otoyolun İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve Karayolları kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI?
Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Bolu Dağı Tünelinin trafiğe açılması halinde Bolu Valiliği’nin açıklama yapması bekleniyor.
VALİ KILIÇ’TAN AÇIKLAMA
Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, tünelde seyreden otomobilin bankete çarpması sonucu kaza meydana geldiğini bildirdi.
Karayolları kar küreme aracının yardım için durduğu sırada yolcu otobüsünün otomobile çarptığını aktaran Kılıç, “1 vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 yaralımız var. Yolu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Yolda karla alakalı herhangi bir buzlanma ve kayma olmadığını düşünüyoruz.” dedi.
Kılıç, vefat eden vatandaşın ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.