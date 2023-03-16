Bolu depremindeki panik anları kameralarda

Bolu’da öğle saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmazken, deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

İsmail AKDUMAN

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Bolu ve çevre illerde hissedilen ve saat 13.55’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem panik yaşanmasına neden oldu.

Kentte bulunan okullar tahliye edildi. Evlerinde bulunan vatandaşlar sokaklara çıkarken, yaşanan panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Vali Erhan Kılıç, sadece bir binada çatlaklar olduğunu belirtirken, can kaybının bulunmadığını açıkladı.

DÜKKANLARI PANİKLE BOŞALTTILAR

Depreme lokantada, berber salonunda yakalanan vatandaşlar sarsıntının başlamasıyla birlikte panikle kendilerini sokağa attı.

Depreme okulda yakalanan çocuklar ise bahçeye çıktı. Bazı vatandaşlar ise araçlarına binerek kent dışına çıkmaya çalıştı.

Sokağa çıkan vatandaşlar uzun süre bekledikten sonra evlerine girebildi.

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