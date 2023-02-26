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Tartıştığı kocasını öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Yayınlanma: 17:08 - 26 Şubat 2023 Güncellenme:
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Tartıştığı kocasını öldürdü

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocukları olan Necibe Yolcu (38) ile Yılmaz Yolcu (42) çifti arasında tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLADI

Tartışmada Necibe Yolcu, eşi Yılmaz Yolcu’yu bıçakladı. Gürültü ve bağırma seslerini duyan komşuların bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler ağır yaralı haldeki Yolcu’yu Esenyurt’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak, Yılmaz Yolcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Necibe Yolcu’yu gözaltına aldı. Soruşturmaya devam ediliyor. (DHA)

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