Bu meyvenin kokusu, THY uçağına acil iniş yaptırdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı, durian meyvesinin kabin içerisine koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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THY’nin TK-1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, saat 15.35 de Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin içerisinde bir koku alınmaya başlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

ACİL İNİŞ YAPTI

THY uçağı saat 16.45 de İstanbul Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunulan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi.

Yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona’ya gideceği öğrenildi

KESKİN KOKUSU VAR

THY uçağını geri döndüren Durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir.

Meyvenin kokusu oldukça keskindir. Bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına müsaade edilmez. (DHA)

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