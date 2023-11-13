Bu mu sizin devlet sevginiz?

Şatafatlı hayatını gözler önüne serip, yoksulluğun kol gezdiği memlekette dikkatleri çekince haklarında soruşturma başlamıştı. Dilan Polat, “Devletimize boynumuz kıldan ince. Devletini vatanını çok seven bir aileyiz” demişti. MASAK raporundaki 500 milyon liralık trafik para aklama suçuna işaret ediyor. Soru şu; Bu devleti sevmeseydiniz ne yapacaktınız?

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■ İpek ÖZBEY

Türkiye bir süredir Dilan Polat ve Engin Polat ile ailesine dair güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama iddialarını tartışıyor. MASAK 49 sayfalık raporunda Polat çiftinin şirketlerindeki para hareketliliğine dikkat çekiyor. 500 milyon liranın üzerindeki bu trafikte Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ve Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun adı geçiyor.

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Bayram'ın bundan bir ay önce Sözcü Televizyonu'nda bu köşeyle aynı adı taşıyan Nokta Atışı programında anlattıkları çalışanı olmayan şaibeli şirketler ve tasfiye halindeki şirketlerden mal alımları ilk kez belgeleriyle gündeme gelmişti…

MASAK, Polat çiftine ait şirketleri ve şirketlerdeki tüm para trafiğini takip ediyor. Buna göre Polatların akrabalarına çeşitli şirketler kurdurttuğu, Engin Polat'ın babası, kardeşi, anneannesi, dayısının eşi ile Dilan Polat'ın iki kardeşi de yönetici olarak o şirketlerde yer alıyor.

PARALAR AKRABALARA

Bu şirketlerin birçok ilde şubeleri var… Kozmetik ürünlerini kendi internet sitelerinde ve adı çok bilinen elektronik ticaret sitelerinde satıyorlar. Şirketlerin hesaplarına gelen para –ki 500 milyon TL'nin üzerinde- bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleriyle Trendyol satışlarından kaynaklanıyor.

Buraya kadar tamam…

Peki sonra ne oluyor?

Bu büyük paralar, söz konusu şirketlerde toplanıyor. Sonra büyük kısmı Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekiliyor.

Ama ne hikmetse nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce aynı gün içinde Dilan ve Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da bu soruşturmada en çok ismi geçen ve tek ortağı/yöneticisi Engin Polat olan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanlı şirketin banka hesabına nakit yatırılıyor.

SUÇ KAYDI VAR

Diğer yandan elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakılıyor. Büyük kısmı yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleşiyor.

Ama bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı yok. Üstelik beyanname vermiyorlar… Çalışanları da bulunmuyor. Bankacılık hareketleri de yok. Haklarında sahte belge düzenleme kaydı var. Burada doğan şüphe şu: Dilan POLAT ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanılıyor olabilir.

YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHESİ

Üstelik elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul'e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıyor ve lüks araç ile gayrimenkul alınıyor ya, işte bu tam da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna işaret ediyor. MASAK'ın dikkat çektiği bir diğer konu önemli. İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS'lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis vb. şüphelerin bulunması nedeniyle, söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği; ileri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği belirtiliyor. Yani bu iş daha çok su kaldırır.

Tasfiye halindeki şirketlerle alışveriş