Bürokraside çok sayıda üst düzey yönetici ataması Resmi Gazete’de

Üst kademe devlet yöneticiliklerine yapılan çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Üst Kademe Kamu Yöneticiliğine atanan isimler şöyle;

ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖZKAYA GETİRİLDİ, TTK VE MTA GENEL MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine İsmail Ertüzün getirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne, Ahmet Özkaya; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Arslan Narin; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Vedat Yanık; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Muharrem Kiraz atandı.

MEB’DE YENİ GENEL MÜDÜRLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Halil İbrahim Topçu; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Ali Karagöz; Öğretmen Yerleştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne, Cevdet Vural; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Emir Hasan Arslantaş getirildi.

DEVLET DENETLEME KURULUNA İKİ ATAMA

Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10’uncu maddesi gereğince Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı.

TAN SAĞTÜRK GENEL MÜDÜR OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk olurken, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ise Ali Köse oldu.

DİYANET İŞLERİNDE ATAMALAR

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına, Hafız Osman Şahin; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Şaban Kondi; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Sedide Akbulut; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Remzi Bircan; Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne, Cafer Tayyar Doymaz; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Mahmut Özdemir; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne, Akif Pusmaz; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bünyamin Kahraman; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Hasan Güçlü; Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Irmaklı; Diyanet Akademisi Başkanlığına ise Enver Osman Kaan atandı.