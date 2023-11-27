Bürokrata ödül gibi atama

CHP’nin Gölge Ulaştırma Bakanı Ulaş Karasu, Ankara’da bir inşaat şirketinden 60 milyon liraya lüks daire aldığını iddia ettiği Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Murat Gül, iddianın hemen ardından genel müdür yardımcılığına terfi etti.

Erdoğan SÜZER

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Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde iddiasını dile getiren Ulaş Karasu, Bakan Uraloğlu'na, “Danışmanınız olan Murat Gül ve Kara'nın DHMİ ile işbirliği yapan kamu-özel işbirliği ihaleleri alan bir şirketle yakın ilişkileri olduğu kurum koridorlarında konuşuluyor. Sayın Bakan, Kara ve Gül Ankara'da ‘Parkline' adındaki bir siteden lüks bir daire almışlar. O sitede daire fiyatları 60 milyon liradan başlıyor. Alabilirler tabii ama aldıkları evin müteahhidi YDA adlı şirket olunca iş biraz garipleşiyor. Çünkü YDA, DHMİ'nin en önemli müteahhitlerinden birisi” demişti.

İKİ GÜN SONRA

Karasu'nun 23 Ekim'de TBMM'de gündeme getirilen iddialardan iki gün sonra, 25 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Murat Gül'ün terfi etmesi dikkat çekti. İki yıl önce 2021'de DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı'na getirilen Gül, dün DHMİ genel müdür yardımcılığı makamına yükseltildi.