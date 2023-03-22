Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık ve Gambiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sırasıyla Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris ve Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh’i kabul etti.
Kabulde büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)