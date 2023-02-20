Abone Ol

Çadırlarımız bile plansız

AFAD’ın deprem bölgesine gelişi güzel kurduğu çadırlar tepki çekti. Çadır kentler için en büyük risk olan yangın kaçış yollarının bile gözetilmemiş olması “Daha çadır kenti nizami kuramıyoruz, kaldı ki şehri kuracağız” yorumlarına yol açtı

Veli TOPRAK
Yayınlanma: 05:30 - 20 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çadırlarımız bile plansız

Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları dün itibariyle neredeyse bitti, artık depremzedelerin barınma ihtiyaçları daha fazla ön plana çıktı.

 

Bölgede onlarca çadır kent kurulurken Kırgızistan ve Azerbaycan ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kızılay'ın kurduğu çadırlar ile AFAD'ın kurduğu çadırlar arasındaki fark tartışma konusu oldu. AFAD'ın kurduğu çadırların gelişi güzel ve sistemsiz olmasının özellikle yangın riski açısından tehdit oluşturduğu dile getirildi. Sosyal medyada yer alan eleştirilerden bazıları şöyle:

ÇARPIK KENTLEŞME GİBİ

■ Ülkemizdeki deprem bölgesinde Kırgız Türklerinin, Azerbaycan'ın ve bizim çadır kurma şeklimiz. Çadırlarımız bile yapılan çarpık kentleşmeler gibi plansız, rastgele.

■ Daha çadır kenti nizami kuramıyoruz, kaldı ki şehri kuracağız.

Müteahhitlerden kentsel dönüşüm çağrısıİlginizi ÇekebilirMüteahhitlerden kentsel dönüşüm çağrısıKentsel dönüşüm mağdurları: Sokağa atıldıkİlginizi ÇekebilirKentsel dönüşüm mağdurları: Sokağa atıldık

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Azerbaycan deprem Kırgızistan Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye yangın
X Reklam