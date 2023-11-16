Çaldığı telefonları satıp kız arkadaşına otomobil aldı

Adana'da bir kargo firmasında çalışan Azim G. mağazaya teslim etmesi gereken 33 cep telefonunu çalıp 28'ini sattı. Çalıntı 5 telefonla evinde yakalanan Azim G.'nin elde ettiği 400 bin lirayla kız arkadaşına otomobil hediye ettiği ortaya çıktı.

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Adana’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kargo firmasınca elektronik eşya mağazasına teslim edilmesi gereken 3 kolideki 33 cep telefonunun çalınması üzerine durum polise bildirildi.

KARGOYU MAĞAZAYA TESLİM ETMEDİ

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, kargo firması çalışanlarından Azim G.’nin (21), mağazaya teslim etmesi gereken telefonları çaldığını belirledi.

33 TELEFONUN 28’İNİ TARIM SEVGİLİSİNE ARABA ALDI

Bunun üzerine şüpheli Azim G., merkez Sarıçam ilçesindeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, evdeki aramalarda çalınan telefonlardan 5’ini de ele geçirdi. Zanlının telefonlardan 28’ini 400 bin liraya satıp elde ettiği parayla otomobil alıp kız arkadaşı İ.D.’ye (19) hediye ettiğini belirledi.

ARABAYA TEDBİR KOYULDU

Suçtan elde edilen parayla satın alınan otomobilin satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı da uygulatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Azim G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)