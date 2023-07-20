Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, hakkındaki yargılamanın durdurulması ve tahliye talebinin reddedilmesinin ardından bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Atalay adil yargılanma, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirtti. Başvuruda, ihlallerin giderilmesi ve tutukluluk halinin sonlandırılması istendi.

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Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, hakkındaki yargılamanın durdurulması ve tahliye talebinin reddedilmesinin ardından, bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Atalay adil yargılanma hakkının; seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirtti. Başvuruda, ihlallerin giderilmesi ve tutukluluk halinin sonlandırılması istendi.

Milletvekili seçilmesi, mazbatasını alması, TBMM Başkanı adayı olması, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi seçilmesine rağmen tutukluluğu devam ettirilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması talebinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilmesi, ret kararına yapılan itirazın da Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararı ile reddedilmesinin ardından bugün avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'nde başvurdu.

Hak ihlali başvurusunda; Anayasanın 36. ve 13. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, dolayısıyla Sözleşme'nin 17. maddesinin de ihlal edildiği belirtildi.

Anayasa'nın 67. maddesindeki “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğinin” tespiti talep edildi.

Ayrıca, “İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol Madde 3'te yer alan Serbest Seçim Hakkı ile Anayasanın 19. (kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı) ve AİHS'nin 5. maddesinin (1) ve (4) fıkralarının ihlal edildiği belirtildi.

Başvuruda, ihlallerin giderilmesi ve tutukluluk halinin sonlandırılması istendi. (ANKA)

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