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Çanakkale’de göçmen trajedisi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botların içinde yakalanan 170 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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Çanakkale’de göçmen trajedisi

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.

170 GÖÇMEN KURTARILDI

Ekiplerin “TCSG-8” ve “KB-20” botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. (AA)

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