Çanakkale’deki yangın son felaketinde durum: Evler hasar gördü, köyler boşaltıldı

Çanakkale'de dün başlayan orman yangınına gecede havadan müdahaleye aralıksız devam edildi. Tedbir amacıyla 9 köy boşaltıldı, 337 hane ve 1251 kişi tahliye edildi.

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Çanakkale’nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale'de dün çıkan orman yangınına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

-Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.

-Bölgedeki 10 köyde 337 hane ve 1104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

BAKANDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

-Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir.

GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ASKIYA ALINDI

-Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun.

7 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI, 22 HELİKOPTER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale’deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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