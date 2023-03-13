Çankayalı anneler tek yürek

Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çankaya Evleri'nin eğitici ve kursiyerleri, depremzede çocuklar için şekilli yastık, kıyafet, oyuncak ve bileklikler yaparak deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getirdi.

Sözcü Ankara

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çankaya Evleri eğitici ve kursiyerleri, depremzedeler için tek yürek oldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken Çankaya Evleri kursiyerleri de depremzede çocuklara el emekleri ile dokundu.

Çankaya Evleri’nin dikiş, takı tasarım ve örgü kurslarından bir araya gelen kursiyerler, depremden etkilenen illere gönderilmek üzere şekilli yastık, kıyafet, diş kaşıyıcısı, oyuncak ve bilekliklerden oluşan el emeği göz nuru malzemeleri hazırladı.

Depremden etkilenen çocukların yaşadığı acıları bir nebze olsa hafifletecek hediyeler titizlikle hazırlanırken kursiyerler depremzede çocukların mutluluklarına mutluluk katmanın heyecanını yaşadı.

İlginizi Çekebilir Yardımları satan Kızılay nakliyecilik de yapmış

İlginizi Çekebilir Kızılay'da yeni skandal: Yardımları çaldılar