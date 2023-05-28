Kılıçdaroğlu’ndan ikinci tur sonrası ilk açıklama: Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre mevcut cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçiminin tamamlanmasının ardından canlı yayında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

MÜCADELE VERMEYE DEVAM

– Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.

– Her gün, her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi.

HUKUK DIŞI BASKILAR

– Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak isteyen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı’nın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan vatandaşlarıma teşekkür ederim.

– Sizlerden ricam var: Kendiniz için, evlatlarınız için, emekliler için, demokrasi mücadelesi vermeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık.

– Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanı kadınlar ve gençlerdir. Onları selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter bir rejimi değiştirme iradesi net şekilde ortaya çıkmıştır.

AYAKTA GÖRMEK İSTİYORUM

– Millet İttifakı tüm cephelerde mücadelesini vermektedir. Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen sıkıntılardır. Bu sıkıntılar karşısında da ilk biz duracağız. Öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, ayakta ve buradayız.

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