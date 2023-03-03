ÇAYKUR’un yönetim kurulu üyesi, AKP il başkanı oldu

AKP Teşkilat Başkanlığı, Rize eski Milletvekili, ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Ayar’ın Rize İl Başkanlığı’na atandığını duyurdu.

Elif ÇAVUŞ

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Rize'de AKP İl Başkanı İshak Alim'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AKP Teşkilat Başkanlığı, Rize eski Milletvekili, ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Ayar'ın Rize İl Başkanlığı'na atandığını duyurdu.

Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Rize İl Başkanlığına Sn. Hikmet Ayar atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sn. İshak Alim'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz” denildi. İlk tepki CHP Rize eski İl Başkanı Saltuk Deniz'dan geldi.

Saltuk, “ÇAYKUR’un AKP’nin çiftliği olduğunu gösteren en yeni örneklerden birisini daha yaşıyoruz” yorumunu yaptı.

“HEMEN İSTİFA ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Daha önce de uzun bir süre AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin ÇAYKUR'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını hatırlatan Deniz, şöyle konuştu:

*Biz bu konuyu sürekli gündeme getirdik ve Yüce'nin istifasını istedik. Daha yeni görevini bıraktığını öğrendi.

*Şimdi de ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi, Rize eski AKP Milletvekili Hikmet Ayar, AKP Rize İl Başkanı oldu. Ayar, hem AKP İl Başkanı, hem de ÇAYKUR’un yönetim kurulu üyesi.

*Bu kabul edilemez. Nasıl ki Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin Çaykur Yönetim Kurulu üyeliğine itiraz edip, istifasını istediysek, bugün de aynı şekilde AKP Rize İl başkanlığına atanan Hikmet Ayar’ın hemen istifa etmesini istiyoruz.

*ÇAYKUR ne AKP’nin çiftliğidir, ne de insanların çifter maaş alacakları yerdir.

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