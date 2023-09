Cengiz Holding Cennet Koy’da projeyi büyüttü

Cennet Koy’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan Cengiz Holding'e verilen doğal ve arkeolojik sit alanı arazideki inşaat ruhsatını Bodrum Belediyesi’nin iptal etmesinin ardından Cengiz Holding hazırladığı turizm tesis projesini büyüterek yeni ‘ÇED gerekil değildir’ raporu için dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü’ne başvurdu.

Yaşar ANTER

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koy Gökburun mevkiindeki 1. Derece doğal ve Arkeolojik Sit alanı 678 bin metrekare üzerindeki arazide turizm tesis yapmak isteyen Cengiz Holding, hazırladığı Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artış Projesi'ni revize ederek 19 Eylül (Dün) tarihinde ‘ÇED gerekil değildir' raporu almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'ne sundu.

PROJE DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI, BEDELİ 658 MİLYON TL.

Cengiz Holding'in turistik tesis projesinin detaylarına ve arazideki inşaat faaliyetleri görüntülerine SÖZCÜ ulaştı.

658 Milyon 436 bin 604 TL. proje bedeli olan turistik tesisin ÇED Yönetmenliğine göre 29-50 oda ve üzeri oteller, tatil köyler ve turizm komplekslinin 28 ay 25 günde tamamlanacağı ve turistik tesisin bittikten sonra yılın 6 ayı hizmet vereceği belirtildi. Proje detaylarında belirtilen inşaat alanında Cengiz Holding’in demir konstrüksiyonlar üzerine iskele hazırlığı yaptığı arazide temel kazdığı ve yollar açtığı görüldü.

Proje dosyasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4 farklı apart oda tipinden (A, B, C, D tipi) toplam 58 apart oda kapasitesi için; Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 01.12.2022 tarih ve E-2022354 nolu ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmiştir. (Bkz. Ek.2) Kapasite artışı projesi ile, 306 ada 1 parselin bitişinde yer alan, yine aynı yatırımcıya ait 305 ada 1 parsel içerisinde, parselin 77.391,84 m² bölümünde otel ile 151.923,06 m² bölümünde apart otel planlanmaktadır.

Apart otel biriminde 264 kişinin konaklayabileceği 84 adet süit ve apart odası, otel biriminde ise 176 kişinin konaklayabileceği 44 adet süit odası olmak üzere 305 ada 1 parsel toplam kapasitesi 128 oda ile 440 kişi olacaktır.

306 ada 1 parselde ise ÇED Gerekli Değildir Kararına esas kapasite, alan vb. herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Parselde 4 farklı apart oda tipinden (A, B, C, D), 8 adet A tipi, 14 adet B tipi, 33 adet C tipi ve 3 adet D tipi apart oda olmak üzere, toplam 58 apart oda (birim yatak kapasitesi 2 adet) tipi konaklama birimlerinde 116 yatak kapasitesi olarak devam edecektir.

306 ada 1 parsel için ruhsat alınmış olup geçici inşaat kampı kurulumu ve turizm tesisi inşaat faaliyeti başlamıştır. Turizm sezonu nedeniyle ara verilen inşaat faaliyetlerine sezon bitiminde devam edilecektir.

Parseller bitişik konumda bulunduğundan dolayı bütüncül olarak değerlendirilmiş olup proje tanıtım dosyası bu doğrultuda hazırlanmıştır. Kapasite artışı projesi ile iki parselde toplam kapasite; 306 ada 1 parselde 58 apart, 305 ada 1 parselde ise 44 apart ve 84 otel odası olarak toplam 186 birim ve 556 kişilik konaklama kapasitesine ulaşılacaktır”

“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR RAPORU ALMAK İÇİN…”

Cengiz Holding'in iptal edilen inşaat ruhsatının ardından mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alarak projeyi büyüttüğünü ve inşaat alanında faaliyetini sürdürdüğünü belirten TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu sözcüsü Mustafa Erdoğan şunları aktardı:

“ÇED gerekli değildir raporu almak için projeyi yeniden geliştirip onaya sundular. Çünkü oda sayısı 250’yi geçtiğinde ÇED olumlu raporu gerekiyor. Oda sayısını çoğaltmamak için bir odayı 1000 metrekare büyülterek, oda sayısın azaltıp projeyi öyle sundular.

Ama inşaat alanında faaliyetini durmadan sürdürdüğünü tespit ettik. Cengiz Holding Mimarlar Odası'na gelmeyen, görmediğimiz bir proje ile inşaat ruhsatını almayı başardı ama belediye iptal etti. Doğru karar verdi, ancak şirket hukuku başka bir yerden dolaşarak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Cennet Holding'in bu cennet koyu talan etmesine karşı çıktık ve idari mahkemesinde dava açtık. Mahkeme devem ederken ÇED raporu için dün yeni bir müracaat yaptıklarını öğrendik. Özelleştirmenin hukuksuz olduğunu anlattık.

Danıştay ve İdari Daireler hem satışı hem özelleştirilmesini iptal etmesine rağmen, hukuksuzluğu devam ettirdiler. Burası Bodrum halkının nefes alacağı az sayıdaki yerlerden birisi, burası Akdeniz foklarının barınma yavrulama alanı. Bodrum'u sevenler bu işin peşini bırakmayacak. Başından sonuna hukuksuz bir olay”

Öte yandan Cengiz Holding'in turizm tesisindeki inşaat alanı ilk kez SÖZCÜ tarafından görüntülendi.

“CENNET KOY CEHENNEM OLMAYACAK…”

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu sermayenin asla doymayacağını zaten biliyorduk. Varsa, yoksa kendi çıkarları. Bunların rantı; yasanında, arkeolojik sit irdelemesinin de, yüksek mahkeme kararlarının da, bilimin de, toplumsal tepkinin de üzerinde.

Tek güvendikleri Cumhurbaşkanı kararnamesi. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye bir hukuk devletidir” diyor. Dört yüksek mahkemeden birisi olan Danıştay kararının üzerine bir karar tesis edilebilir mi? Üstelik birisi Danıştay 13. Daire, diğeri Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu olmak üzere duble Danıştay kararı mevcut.

Aç tavuk kendisini darı ambarında görürmüş. Mehmet Cengiz'de yatıyor, kalkıyor kendisini Cennet Koy'da görüyor. Cengiz plan yapıyor plan. Ama dediğimiz gibi ancak rüyasında görür. Ankara'nın yanlış hesabı her zamanki gibi Bodrum'dan geriye dönecektir.

Cennet Koy, Bodrum'un kırmızı çizgisidir. Niyetlerini biliyoruz, izin vermiyoruz. Cengiz'in euro-dolar heveslerinin, tarihten devraldığımız geleneksel değerimizi, Cennet'imizi cehenneme dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Cengiz'in kirli hesapları Bakanlık dosyalarında sararırken, bizin cennetimiz yeşil ve mavi kalacaktır.

Bu konuda her platformda mücadele edeceğiz. Söz konusu olan Bodrum’un tarihi, onuru, geleneği ve geleceğidir. Gözümüzü budaktan sakınmayacağız. Hukuken ve fiilen onlarının akıllarının alamayacağı bir mücadelenin işaret fişeğini an itibarıyla yakmış bulunuyoruz. Cennet Koy’da yağmacı istemiyoruz. Cennet Koy, Cehennem Olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI

• Cennet Koyu'ndaki yaklaşık 700 dönümlük arazi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındı.

• 2 milyar 100 milyon TL değerindeki kamu arazisinin ihalesi 12 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. İhaleyi Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince'nin “Bodrumbir” isimli şirketi Ziraat Bankası'ndan 277 milyon TL ‘usulsüz' kredi çekerek aldı.

• Açılan dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ihaleyi iptal etti.

• Cumhurbaşkanlığı 2016 tarihinde skandal karara imza atarak ihalenin iptal kararına ilişkin bir işlem yapılmamasına karar verdi.

• Bu kez Danıştay'a Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin dava açıldı. Danıştay 13. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı'nın kararına ilişkin yürütmeyi durdurdu. Ancak tüm kararlara rağmen taşınmazlar hazineye iade edilmedi.

• Cennet Koyu'nda Cengiz, otel inşaatı yapmak için harekete geçti. Geçen yıl bazı parsellere ÇED gerekli değildir kararı verildi.

• Karara ilişkin açılan dava sürerken Cengiz bu kez kapasite artırımı için başvuru yaptı.