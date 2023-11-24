Cevdet Yılmaz: Diktatörlerin olduğu bir ülkede 2’nci tur seçim olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meşruiyetinin tartışılmasının doğru olmadığını belirterek “Diktatörlerin olduğu bir ülkede 2'nci tur seçim olmaz” dedi.

Veli TOPRAK

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Yılmaz, “Tek partinin olduğu, rekabetin olmadığı ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırmak haksızlıktır. Türkiye'de kurallara uygun seçim yapılıyor. Diktatörlerin olduğu bir ülkede ikinci tur seçim olmaz. Diktatörlerin olduğu ortamda, İstanbul gibi metropoller partiler arasında el değiştirmez” dedi.

KIRMIZI KİTAP YENİLENECEK

Kamuoyunda ‘kırmızı kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin ilk kez 1963 yılında hazırlandığını ve bugüne kadar 8 defa değiştirildiğini de açıklayan Yılmaz, en son değişikliğin 30 Eylül 2020'de yapıldığını kaydetti ve “Kurumların katkılarıyla MGK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan bir dokümandır. İhtiyaç halinde 5 yılda bir yenilenir. 2024'te güncelleme çalışması yapılacak” dedi.

Yılmaz örtülü ödenekle ilgili sorulara da “Yapılan harcamalar kanunda öngörülen sınırlamalar içindedir. Kimseden kaçırılan bir tutar söz konusu değil” cevabını verdi ve 2015'den sonra Cumhurbaşkanlığı’na zırhlı araç alınmadığını söyledi.