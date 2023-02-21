Ceylin Çağatay ve Gökhan Kayış, SÖZCÜ Televizyonu’nda…
SÖZCÜ Televizyonu 1 Mart’ta yayına başlıyor… Ceylin Çağatay ve Gökhan Kayış, her cumartesi ve pazar SÖZCÜ Televizyonu'nda...
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu'ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu'nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3